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Форвард «Вашингтона» выкинул за борт три шайбы, чтобы порадовать юную фанатку
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Форвард «Вашингтона» выкинул за борт три шайбы, чтобы порадовать юную фанатку 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард «Вашингтона» Бретт Коннолли перед вторым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли против «Коламбуса» (4:5 ОТ) выкинул за борт три шайбы, чтобы порадовать юную болельщицу.
Поклонница «Кэпиталз» в свитере Александра Овечкина стучала по стеклу, чтобы привлечь внимание игроков любимой команды. Коннолли увидел ее, подъехал к борту и, указав на девочку, перекинул ей шайбу. Стоявший рядом взрослый отдал ее мальчику. Вторая попытка Коннолли привела к тому, что еще одна шайбу досталась другому ребенку по соседству. Только с третьей попытки ему удалось обрадовать девочку.
That's one special #StanleyCup Playoff moment. ❤️ pic.twitter.com/Jr9RGqFPGh
— NHL (@NHL) 16 апреля 2018 г.
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