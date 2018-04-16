Форвард «Вашингтона» выкинул за борт три шайбы, чтобы порадовать юную фанатку

Форвард «Вашингтона» Бретт Коннолли перед вторым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли против «Коламбуса» (4:5 ОТ) выкинул за борт три шайбы, чтобы порадовать юную болельщицу.

Поклонница «Кэпиталз» в свитере Александра Овечкина стучала по стеклу, чтобы привлечь внимание игроков любимой команды. Коннолли увидел ее, подъехал к борту и, указав на девочку, перекинул ей шайбу. Стоявший рядом взрослый отдал ее мальчику. Вторая попытка Коннолли привела к тому, что еще одна шайбу досталась другому ребенку по соседству. Только с третьей попытки ему удалось обрадовать девочку.

That's one special #StanleyCup Playoff moment. ❤️ pic.twitter.com/Jr9RGqFPGh

— NHL (@NHL) 16 апреля 2018 г.