«Вышли из спячки»: в столичном зоопарке проснулись медведи

В Московском зоопарке из зимней спячки вышли три медведя: один камчатский бурый и два гималайских медведя проспали четыре с половиной месяца. Об этом сообщает Агенство городских новостей «Москва».

«Два гималайских медведя и один камчатский бурый наконец проснулись и сегодня впервые вышли в наружные вольеры. В общей сложности животные провели в спячке четыре с половиной месяца. В этом году хищники залегли в берлогу достаточно поздно — в начале декабря, к тому времени уже успели заснуть сурки, тушканчики, сони и некоторые другие обитатели зоопарка», — заявили в пресс-службе.

В природе звери впадают в спячку, чтобы пережить зиму. Когда земля покрыта снегом, им труднее добыть себе пропитание. Вдвойне тяжело искать пищу травоядным животным, а также животным с большой массой тела. Например, бурому медведю — самому известному соне. Если медведь не отправится на боковую, от голода он становится очень агрессивным.

Фото © Андрей Гореловский / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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