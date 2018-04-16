Злые гении Пепа. Клопп, Моуринью и другие звезды свежего «ССФ»

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Английский треугольник

Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп , Жозе Моуринью — c момента их прихода в английский чемпионат каждый стал злым гением для каждого и главным источником мотивации. В их «отношениях» много удивительного!

Николай Роганов уверен — красно-белые закончат этот сезон тем же, с чего начали — трудно объяснимыми поражениями и неумением реализовать десятки голевых моментов. Проигрыш «Уралу» (1:2) — это начало конца.

Про уродов и людей

Дмитрий Роговицкий о том, как в середине прошлой недели весь футбольный мир разделился на два лагеря. Первый костерил арбитра Майкла Оливера , который удалил Джанлуиджи Буффона . Второй лагерь с не меньшей настойчивостью оправдывал действия арбитра. «В этом лагере числюсь и я», — признается автор.

«Надеюсь, Черчесова снимут до ЧМ. И назначат Конте»

А у нас такая текучка!

Сборная России провела при Станиславе Черчесове 18 официальных матчей (15 товарищеских и 3 — на Кубке конфедераций). В этих встречах было задействовано 42 полевых футболиста. «ССФ» публикует таблицу игрового времени и показателей «плюс-минус» для каждого из них. Угадаете, кто при Черчесове сыграл больше остальных?

Чемпионат России на финишной прямой, и в нем полным-полно интриг. Эксперт «ССФ» Евгений Ловчев — о том, как они разрешатся.

Горячие сердца

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич недавно провел 800-й официальный матч. В связи с этим «ССФ» решил вспомнить игроков, известных своим долголетием. Не просто тех, кто выступал до седых волос, а футбольных Мафусаилов, которые, презрев возраст, отстаивали честь страны на чемпионате мира. ЧМ-1990: Убийцы игры и фартовые немцы

Итальянский чемпионат вошел в историю как самый нерезультативный — в среднем за матч забивалось 2,21 гола. В финале единственный мяч также пришлось вымучивать — судьбу золота решил удар защитника сборной ФРГ Андреаса Бреме со спорного пенальти на 85-й минуте.