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Домашний кот против дикой лисы: эпическая схватка
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Домашний кот против дикой лисы: эпическая схватка 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Дикая лиса повстречала кота на берегу реки. Отступать никто не пожелал: бойцы тут же показали друг другу впечатляющий набор клыков и приготовились к жестокой схватке.
Смелость котов вообще поражает. Животные, которых мы привыкли считать домашними, на улице готовы без промедления вступить в драку с диким зверем, не обращая внимание на его размеры.
Коты нагло нападают на здоровенных ньюфаундлендов, прогоняют со своей территории енотов — в Северной Америке бывали случаи, когда домашняя кошка бросилась в морду койоту и заставила того убраться прочь, трусливо поджав хвост.
Ну, а с лисой кот справился играючи. Теперь ей придется искать себе новое место для водопоя.
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