Домашний кот против дикой лисы: эпическая схватка

Дикая лиса повстречала кота на берегу реки. Отступать никто не пожелал: бойцы тут же показали друг другу впечатляющий набор клыков и приготовились к жестокой схватке.

Смелость котов вообще поражает. Животные, которых мы привыкли считать домашними, на улице готовы без промедления вступить в драку с диким зверем, не обращая внимание на его размеры.

Коты нагло нападают на здоровенных ньюфаундлендов, прогоняют со своей территории енотов — в Северной Америке бывали случаи, когда домашняя кошка бросилась в морду койоту и заставила того убраться прочь, трусливо поджав хвост.

Ну, а с лисой кот справился играючи. Теперь ей придется искать себе новое место для водопоя.