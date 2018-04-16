18, 35 и 50 километров: в Екатеринбурге открылась регистрация на «Майскую прогулку»

Организаторы «Майской прогулки» открыли в понедельник онлайн-регистрацию. Тем, кто хочет принять участие в мероприятии, нужно на сайте проекта заполнить регистрационную форму: ФИО, год рождения, выбрать дистанцию — 18, 35 или 50 километров, указать номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Сама прогулка состоится в этом году 20 мая.

Электронная регистрация участников на сайте — необязательная процедура, говорят организаторы. Можно зарегистрироваться непосредственно на старте, заполнив бумажную анкету. Но в этом случае вам придется стоять в очереди.

— Один участник прогулки — это одна регистрация, один личный кабинет и один номер участника. Для того чтобы зарегистрировать двух или более человек, необходимо выйти из личного кабинета (кнопка «Выход») и заполнить новую анкету с новым адресом электронной почты. Иначе при вводе новых данных получатся две анкеты с одним номером и первая регистрация будет утрачена, — обращают внимание организаторы.

При оплате онлайн до 1 мая стартовый взнос составляет 200 рублей. При оплате онлайн до 10 мая — 250 рублей. При оплате на старте — 300 рублей.

Мы писали, что в этом году маршруты будут проходить по восточным окрестностям города Екатеринбурга. Предполагается посещение технопарка «Университетский».

Старт на маршрут 50 километров — с 7:00 до 10:00.

Старт на маршруты 18 и 35 километров — с 8:00 до 11:00.

Финишировать все участники должны до 21.00.