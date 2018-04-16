Сорокин: тестовые матчи на трех футбольных стадионах ЧМ-2018 прошли хорошо

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тестовые игры на футбольных аренах в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге прошли хорошо. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

В воскресенье первые тестовые матчи состоялись на стадионах чемпионата мира 2018 года в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, где сыграли «Ростов» — «СКА— Хабаровск» (2:0) и «Олимпиец» — «Зенит-2» (0:1) соответственно. В Екатеринбурге прошел второй тестовый матч, в котором местный «Урал» принимал московский "Спартак" (2:1).

"С нашей точки зрения игры прошли хорошо, хотя были некоторые шероховатости мелкого технического плана, которые не заслуживают широкого внимания, — отметил Сорокин. — Разгрузка на всех стадионах прошла очень хорошо, практически мгновенно. В Екатеринбурге очень быстро очистилась чаша стадиона, а потом многие оставались фотографироваться, поэтому не сразу покинули внешний периметр. Временные трибуны прекрасно выдержали заполнение фанатами, как и любые обычные трибуны, никаких нареканий мы не встретили, никаких жалоб не было".

"К следующим матчам в Ростове-на-Дону и в Нижнем Новгороде постепенно заполняемость будет больше, везде ориентир на постоянное нарастание. Вчера были заполнены только нижние ярусы, но постепенно будем заполнять и верхние. Сработали все службы: Wi-Fi, связь, волонтеры. Поля справились, не секрет, что в Нижнем Новгороде оно не до конца проснулось, но в целом поле хорошее, беспокойства нет", — отметил гендиректор оргкомитета.

По его словам, в следующих матчах будет протестирована пропускная система контроля доступа на стадион. «Сейчас не было задачи полностью протестировать систему контроля доступа в режиме чемпионата мира. Но на каком-то этапе все будет полностью протестировано», — рассказал Сорокин.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.