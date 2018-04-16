Курский «Авангард» дома сыграл вничью с ФК «Тюмень»

В воскресенье в матче 33-го тура Фонбет-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2017/18 курский «Авангард» принимал на родном стадионе «Трудовые резервы» команду ФК «Тюмень» и завершил встречу вничью — 0:0 Накануне этой игры в тренерском штабе курян произошли перестановки. Команду покинул старший тренер Игорь Чугайнов (как сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев, Игорь Валерьевич ушёл по семейным обстоятельствам), а на пост старшего тренера переведен другой помощник Биджиева Игорь Беляев , который в начале нынешнего сезона работал главным тренером «Авангарда».

Начало второго тайма прошло в атаках хозяев поля. На 47-й минуте только что вышедший на замену Азамат Гурфов прорвался в штрафную сибиряков по месту правого инсайда — Бучнев бросился ему в ноги и пробить точно не позволил. Через минуту голкипер «Тюмени» поймал мяч после удара Артёма Федчука , а на 52-й минуте, когда куряне получили право на очень опасный штрафной, Денис Синяев с 18,5 метра пробил выше цели. А самый опасный во втором тайме момент возник на 59-й минуте у ворот «Авангарда». После прострела во вратарскую оказавшийся там Артём Юсупов пробивал головой с 5 метров в единоборстве с голкипером и попасть в «рамку» не смог. Затем игра успокоилась, а в последние десять минут куряне снова активизировались в атаке. На 85-й минуте после подачи углового Ислам Тлупов пробил метров с 5-7 рядом со штангой (следует отметить, что Бучнев контролировал ситуацию, закрыв в падении левый от себя нижний угол), а на 87-й, когда Федчук справа, практически от лицевой линии, прострелил вдоль ворот, мяч никто не подобрал, и тот ушёл за боковую линию. А на последних секундах компенсированного времени Азамат Гурфов пробил издали, но мяч пролетел выше цели.

Это третья подряд ничья курской команды в первенстве. Набрав в 33 матчах 40 очков, «Авангард» поднялся с 11-го места в турнирной таблице на 10-е. 22 апреля в Краснодаре подопечные Хасанби Биджиева сыграют в рамках 34-го тура с местной «Кубанью», занимающей девятое место. А 18 апреля в 18.00 на родном стадионе «Трудовые резервы» «Авангард» в полуфинале Олимп-Кубка России встретится с ярославским «Шинником».

Олег Столбецов