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Никлас Бэкстрем: Сделаем все, чтобы переломить ход серии с «Коламбусом»
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Никлас Бэкстрем: Сделаем все, чтобы переломить ход серии с «Коламбусом» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Мы очень расстроены, просто сходим с ума. Проигрываем 0-2 и играем против хорошей команды, которая следующие два матча проведет на своем льду. Но мы все сделаем, чтобы переломить ход серии. Еще долго играть, — передает слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.
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Напомним, что после этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Блю Джекетс». Третий матч состоится в Коламбусе в среду и начнется в 02:30 по московскому времени.
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