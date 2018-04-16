Никлас Бэкстрем: Сделаем все, чтобы переломить ход серии с «Коламбусом»

— Мы очень расстроены, просто сходим с ума. Проигрываем 0-2 и играем против хорошей команды, которая следующие два матча проведет на своем льду. Но мы все сделаем, чтобы переломить ход серии. Еще долго играть, — передает слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин : «Вашингтон» оказался в тяжелой ситуации. Тем приятнее будет отыграться

Напомним, что после этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу «Блю Джекетс». Третий матч состоится в Коламбусе в среду и начнется в 02:30 по московскому времени.