В Надыме определили сильнейших уральских борцов с косичками

В городе прошло первенство УрФО по вольной борьбе среди девушек до шестнадцати лет. В состязаниях участвовали спортсменки из Челябинской, Свердловской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

— Выиграть схватку на туше, то же самое, что победить со счётом 10-0, почти что с абсолютным преимуществом, — объясняет спортсменка ямальской сборной Люда Видеман. — Хватать за волосы друг друга нельзя, а чтобы они не мешали во время схватки, мы заплетаем косички. Это удобно, даже лучше, чем короткая стрижка. Сегодня здесь очень сильные соперницы из других регионов, но и мы себя покажем.

Упорство, стойкость и сила воли, которой могут позавидовать даже парни. Всё это на ковре показали девочки-борцы. Поединки проходили в десяти весовых категориях. Ямальскую сборную на ковре представляли 15 спортсменок.

— У меня брат занимается борьбой, захотелось посмотреть, и так тоже увлеклась этим спортом, — признается представительница Ямала Кристина Братчикова. — Чтобы победить, себя нужно настроить и придерживаться самого главного правила — бороться до конца.

Кристина так и сделала, поборола своих соперниц и стала лучшей в своей весовой категории — 39 килограммов. Первые и призовые места завоевали ещё 9 спортсменок Ямала. Все они будут принимать участие в первенстве России по вольной борьбе, которое пройдёт в конце мая в Чебоксарах.

По словам старшего тренера окружной сборной Ялчина Мамедова, команда не рассчитывала на такие высокие результаты. После уральского первенства проведут работу над ошибками и начнут интенсивную подготовку к всероссийским состязаниям.

— Конечно, нашим спортсменкам будет нелегко тягаться с южными борцами, южные дети более сильные. Сказывается и климат, и обилие витаминов, но наших девочек это не пугает, — комментирует Ялчин Мамедов. — Всем воспитанникам мы объясняем, что эта поездка не ради поездки. На них надеются, ожидают достойных результатов, а значит нужно суметь защитить честь Ямала, прославить его на межрегиональном уровне.

Среди команд пяти регионов УрФО трудно было не заметить гостей из Свердловской области. Анатолий Яковлев из города Богдановичи на состязания в Надым приехал всего лишь с одной воспитанницей. Зато с какой! Света Целовальникова, девушка весьма скромная и молчаливая, на ковре практически не оставила шансов своим соперницам. Все схватки провела с явным преимуществом, казалось, особо не напрягаясь. В итоге стала победительницей в весовой категории 54 килограмма. Что интересно, она и тренер представляли не спортивное учреждение, а дворовый клуб. Отличник физкультуры и спорта, Анатолий Яковлев, тренирует борцов уже 42 года. Сейчас ему 66 лет, но он периодически выходит на ковёр, показать пример юным спортсменам.

— К нам в дворовый клуб приходят ребята, чтобы провести время. Есть шашки, шахматы, борьба. Мы воспитанников не выбираем, работаем с тем, кто пришёл, — говорит Анатолий Андреевич. — Конечно, стараюсь показать им пример. Как они будут ко мне прислушиваться без этого? А самое главное, учу оставаться человеком. У спортсмена должна быть жёсткость, а не жестокость. Ведь спорт когда-нибудь кончится, а человеком нужно оставаться всегда. Такое у нас кредо.

Состязания такого уровня Надым принимал впервые. Организаторы получили высокие оценки за проделанную работу.