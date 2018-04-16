Команда службы государственного жилищного надзора Приангарья выиграла соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады 

Команда службы государственного жилищного надзора Иркутской области заняла первое общекомандное место на соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады среди исполнительных органов государственной власти области. Соревнования прошли 14 апреля в зале настольного тенниса областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье».
Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд. В личном зачете среди женщин первое место заняла Татьяна Никифорчук (министерство спорта области), второе место — Евгения Сербина (служба государственного жилищного надзора области), третье место — у Татьяны Рензяевой (министерство имущественных отношений области).
Среди мужчин лидером стал Алексей Емелюков (министерство строительства, дорожного хозяйства области), второе место занял Михаил Жигулин (министерство имущественных отношений Иркутской области), бронзовую медаль завоевал Олег Стеланов (служба государственного строительного надзора области).
В командном зачете победила команда службы государственного жилищного надзора области. Серебряным призером стала служба государственного строительного надзора области. Бронзовая награда — у министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Следующими в рамках Спартакиады станут соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки в зачет выполнения нормативов комплекса ГТО. Соревнования пройдут 21 апреля в спортивном зале стрельбы из лука во Дворце спорта «Труд».
Напомним, в этом году Спартакиада среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области проводится с апреля по декабрь 2018 года по 13 видам спорта. Кроме волейбола и настольного тенниса, участникам предстоит состязаться в таких видах спорта, как бильярд, мини-футбол, керлинг, пулевая стрельба, дартс, плавание, семейные старты, шахматы, баскетбол, боулинг и лыжные гонки. Лыжные гонки, пулевая стрельба, плавание будут учтены в зачет выполнения нормативов комплекса ГТО.