Команда службы государственного жилищного надзора Приангарья выиграла соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады

Команда службы государственного жилищного надзора Иркутской области заняла первое общекомандное место на соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады среди исполнительных органов государственной власти области. Соревнования прошли 14 апреля в зале настольного тенниса областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье».

Всего в соревнованиях приняли участие 10 команд. В личном зачете среди женщин первое место заняла Татьяна Никифорчук ( министерство спорта области), второе место — Евгения Сербина (служба государственного жилищного надзора области), третье место — у Татьяны Рензяевой (министерство имущественных отношений области).

Среди мужчин лидером стал Алексей Емелюков ( министерство строительства , дорожного хозяйства области), второе место занял Михаил Жигулин (министерство имущественных отношений Иркутской области), бронзовую медаль завоевал Олег Стеланов (служба государственного строительного надзора области).

В командном зачете победила команда службы государственного жилищного надзора области. Серебряным призером стала служба государственного строительного надзора области. Бронзовая награда — у министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Следующими в рамках Спартакиады станут соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки в зачет выполнения нормативов комплекса ГТО. Соревнования пройдут 21 апреля в спортивном зале стрельбы из лука во Дворце спорта «Труд».

Напомним, в этом году Спартакиада среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области проводится с апреля по декабрь 2018 года по 13 видам спорта. Кроме волейбола и настольного тенниса, участникам предстоит состязаться в таких видах спорта, как бильярд, мини-футбол, керлинг, пулевая стрельба, дартс, плавание, семейные старты, шахматы, баскетбол, боулинг и лыжные гонки. Лыжные гонки, пулевая стрельба, плавание будут учтены в зачет выполнения нормативов комплекса ГТО.