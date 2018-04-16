В Костроме солдаты мерялись силой в рукопашном бою

В Костромской области стартовал этап Кубка Вооруженных Сил РФ по армейскому рукопашному бою, сообщает пресс-служба губернатора.

Соревнования прошли на базе росгвардейского спорткомплекса. Сам кубок посвящен памяти героев Чернобыля, ликвидировавших последствия аварии на АЭС в 1986 году.

Участники ликвидации останутся в истории и в нашей памяти настоящими героями, перед которыми мы склоняем головы… Среди тех, кто занимался ликвидацией аварии в Чернобыле, были костромичи. В первую очередь это курсанты костромского высшего командного училища химической защиты, которые выстояли, в том числе благодаря тому, что в училище, а теперь и в академии очень серьезно занимались спортом» — упомянул о подвиге ликвидаторов глава региона.

За первенство в соревнованиях боролись команды из 11 субъектов России, всего 20 групп, и почти 150 участников. В Костромской области турнир проходит с 1996 года.