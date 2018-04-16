Кубок Губернатора Омской области отметит 16-летие

Торжественное открытие пройдет в четверг, 19 апреля, в 18:00.

Кубок Губернатора по художественной гимнастике состоится в Омской области уже в 16-й раз. В этом году его участницами станут более 300 гимнасток из нашего региона, а также Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей, Пермского края и Якутии.

Спортсменки будут состязаться как в личных, так и групповых упражнениях. Возрастные категории включают и самых младших участниц, которым исполнилось 6 лет, и взрослых, опытных спортсменок.

Год назад обладательницей Кубка Губернатора среди мастеров спорта стала воспитанница Веры Штельбаумс и Любови Пашковой — Виктория Данильчук. В 2018 году наша гимнастка совсем не против повторить этот успех. Конкуренцию в борьбе за трофей ей наверняка составят подруги-соперницы Анфиса Зайцева, Евгения Гренц, Полина Нецветаева и другие гимнастки. Выступят на домашнем ковре и наши команды — победительницы первенства России и серебряные призеры чемпионата страны в групповых упражнениях.