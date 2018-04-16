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Кубок Губернатора Омской области по художественной гимнастике отметит 16-летие
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Кубок Губернатора Омской области по художественной гимнастике отметит 16-летие 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Традиционные соревнования на приз главы региона будут проходить во Дворце художественной гимнастики (Тимуровский проезд, 10) с 19 по 22 апреля. Торжественное открытие пройдет в четверг, 19 апреля, в 18:00.
Кубок Губернатора по художественной гимнастике состоится в Омской области уже в 16-й раз. В этом году его участницами станут более 300 гимнасток из нашего региона, а также Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей, Пермского края и Якутии.
Спортсменки будут состязаться как в личных, так и групповых упражнениях. Возрастные категории включают и самых младших участниц, которым исполнилось 6 лет, и взрослых, опытных спортсменок.
Год назад обладательницей Кубка Губернатора среди мастеров спорта стала воспитанница Веры Штельбаумс и Любови Пашковой — Виктория Данильчук. В 2018 году наша гимнастка совсем не против повторить этот успех. Конкуренцию в борьбе за трофей ей наверняка составят подруги-соперницы Анфиса Зайцева, Евгения Гренц, Полина Нецветаева и другие гимнастки. Выступят на домашнем ковре и наши команды — победительницы первенства России и серебряные призеры чемпионата страны в групповых упражнениях.
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