В Воскресной школе храма Архангела Михаила в Тропареве прошли пасхальные концерты

Праздничный концерт сочетал в себе смысловую нагрузку не только Воскресения Христова, но и мысль отражения идеи победы добра над злом, жизни вечной над смертью, выраженную в победах русского оружия в войнах на протяжении истории России.

В особенности вспоминалась Победа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.

Поэтому программа праздника включала в себя мастерство в физическом развитии — выступление спортивного кружка по тхэквондо, после чего члены военно-патриотического клуба «Архистратиг» и сестры милосердия им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) вручили памятные подарки присутствовавшим на празднике руководителям ячеек и активу Совета ветеранов района Тропарево-Никулино.

По окончании концерта все его участники поиграли в традиционную игру — «катание яиц» и пообщались за чаем, организованном молодежным клубом «Неофит» при храме в «Харлампиевой сторонке».