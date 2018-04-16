Победителями регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки» стали лицеисты из Исилькуля

В субботу, 14 апреля, в Калачинской общеобразовательной школе №4 собрались юные шашисты из Калачинского, Кормиловского, Знаменского, Исилькульского и Марьяновского районов. Всего в турнире участвовало 7 команд, составленных из четырех человек (включая минимум одну девочку) 14 лет и младше.

Победителями стали ребята из исилькульского лицея Егор Высоцкий , Нияз Ибраев, Артём Кутлин и Виктория Самохвалова. «Серебро» завоевали игроки из команды «Виктория» (Кормиловский район), а замкнули призовую тройку шашисты Знаменского района.

Финальный этап соревнований «Чудо-шашки» традиционно состоится на Черноморском побережье — в поселке Лоо под Сочи. В 2018 году соревнования пройдут с 28 мая по 9 июня. Год назад в финале от Омской области участвовали команды Кормиловского и Исилькульского районов.