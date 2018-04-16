Ещё
В детском технопарке «Кванториум» состоялось первенство по строительству машин Голдберга
Далее:
Читайте также:
Ещё

В детском технопарке «Кванториум» состоялось первенство по строительству машин Голдберга 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В выходные в Ярославской области впервые состоялось открытое командное первенство по строительству машин Руба Голдберга. Мероприятие прошло в детском технопарке «Кванториум» в Рыбинске.
Машины Голдберга — это сложная конструкция из обычных материалов, которые используются нестандартным способом. Их выстраивают и соединяют таким образом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу. Действия следуют друг за другом по цепочке и без остановки, их разнообразие и эффектность финала зависят только от фантазии инженера.
В первенстве приняли участие четыре команды: две из «Кванториума» и две из Рыбинского авиационного колледжа. Ребятам нужно было построить машину, которая способна насыпать сухой корм для домашнего питомца — кошки или собаки.
— Желаю командам изобретать новые устройства, беря за основу свои технические решения, так как только необычные инженерные конструкции и принципы работы устройств способны двигать науку вперед, — обратился к конкурсантам председатель жюри, руководитель Малой школьной академии при РГАТУ им. П. А. Соловьева Михаил Ганзен.
Все команды справились с заданием, но самой лучшей была признана конструкция команды «Олимпийцы» Рыбинского авиационного колледжа.
— Было интересно и весело! Мне кажется, что наша команда стала еще более сплоченной. Очень хотим побывать на игре в следующем году, — поделился один из «олимпийцев» Денис Зайцев.
Как сообщила преподаватель энерджи-квантума «Кванториума» Ирина Титова, в 2019 году на первенство планируется пригласить экспертов из международной лиги «Машина Голдберга», чтобы у участников была возможность пообщаться со специалистами мирового уровня.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
На стадионе "Шинник" начались работы по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года Александр Лукашенко и Дмитрий Миронов приняли участие в товарищеском матче по хоккею в Минске Дмитрий Миронов вручил региональные награды участникам XXIII зимних Олимпийских игр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы26
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Петуха кинули в тренера футбольного клуба1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение