В детском технопарке «Кванториум» состоялось первенство по строительству машин Голдберга

В выходные в Ярославской области впервые состоялось открытое командное первенство по строительству машин Руба Голдберга. Мероприятие прошло в детском технопарке «Кванториум» в Рыбинске.

Машины Голдберга — это сложная конструкция из обычных материалов, которые используются нестандартным способом. Их выстраивают и соединяют таким образом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу. Действия следуют друг за другом по цепочке и без остановки, их разнообразие и эффектность финала зависят только от фантазии инженера.

В первенстве приняли участие четыре команды: две из «Кванториума» и две из Рыбинского авиационного колледжа. Ребятам нужно было построить машину, которая способна насыпать сухой корм для домашнего питомца — кошки или собаки.

— Желаю командам изобретать новые устройства, беря за основу свои технические решения, так как только необычные инженерные конструкции и принципы работы устройств способны двигать науку вперед, — обратился к конкурсантам председатель жюри, руководитель Малой школьной академии при РГАТУ им. П. А. Соловьева Михаил Ганзен.

Все команды справились с заданием, но самой лучшей была признана конструкция команды «Олимпийцы» Рыбинского авиационного колледжа.

— Было интересно и весело! Мне кажется, что наша команда стала еще более сплоченной. Очень хотим побывать на игре в следующем году, — поделился один из «олимпийцев» Денис Зайцев