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В Оренбурге состоялся Открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини
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В Оренбурге состоялся Открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Спортсмены соревновались в нескольких категориях: бодибилдинг юниоры, пляжный бодибилдинг, классический бодибилдинг и бодибилдинг среди мужчин в трех весовых категориях. Абсолютным победителем стал оренбуржец Артем Дзюба.
Почетным гостем соревнования был мастер спорта международного класса по культуризму Сергей Шелестов, который также провел для приверженцев здорового образа жизни семинар.
«Соревнования проводятся с целью популяризации и развития бодибилдинга, как эффективного средства оздоровления населения, повышения мастерства участников и для комплектации сборной команды Оренбургской области», — рассказали организаторы чемпионата.
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