Знатоки района Крюково доиграли самый длинный чемпионат сезона

15 апреля резиденты клуба интеллектуальных игр досугового центра ГБУ «М КЛУБ» приняли участие в заключительной игре Международного синхронного турнира «Балтийский Берег» сезона 2017/2018.

В этом турнире в общей сложности приняло участие 1 928 команд на 233 площадках в 165 городах 30 стран. По итогам соревнования среди команд крюковского досугового центра победу одержали «Слово и дело». Напоминаем, что по правилам синхронных турниров «Что? Где? Когда?» результаты сборных будут внесены в большую турнирную таблицу на международном онлайн-ресурсе, где можно будет свериться с достижениями знатоков из команд городов и стран по всему земному шару.

После отыгрыша турнира знатоки расслаблялись, соревнуясь в «Музыкальной Своей Игре». ​