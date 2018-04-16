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Знатоки района Крюково доиграли самый длинный чемпионат сезона
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Знатоки района Крюково доиграли самый длинный чемпионат сезона 

Управа района Крюково 2 часа назад
15 апреля резиденты клуба интеллектуальных игр досугового центра ГБУ «М КЛУБ» приняли участие в заключительной игре Международного синхронного турнира «Балтийский Берег» сезона 2017/2018.
В этом турнире в общей сложности приняло участие 1 928 команд на 233 площадках в 165 городах 30 стран. По итогам соревнования среди команд крюковского досугового центра победу одержали «Слово и дело». Напоминаем, что по правилам синхронных турниров «Что? Где? Когда?» результаты сборных будут внесены в большую турнирную таблицу на международном онлайн-ресурсе, где можно будет свериться с достижениями знатоков из команд городов и стран по всему земному шару.
После отыгрыша турнира знатоки расслаблялись, соревнуясь в «Музыкальной Своей Игре». ​
Управа района Крюково: последние новости
13 апреля состоялось награждение победителей и призёров X–окружной комплексной Спартакиаде «Кубок Префекта 2018» по футболу 7 апреля в тренажерном зале ГБУ «ФАВОРИТ» состоялся турнир «Стрелковый рубеж» 9 апреля состоялись игры X–окружной комплексной Спартакиаде «Кубок Префекта 2018» по футболу
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