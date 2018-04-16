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«Элемент западной культуры невежества»: Муфтий Татарстана запретил бокс
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«Элемент западной культуры невежества»: Муфтий Татарстана запретил бокс 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, отвечая на вопросы верующих, разъяснил, что с точки зрения ислама бокс и кикбоксинг являются фактически запретными видами спорта. Ответ муфтия цитирует Islam-Today.ru. Камиль хазрат Самигуллин объясняет, думая о просмотре того или иного вида спорта, следует убедиться, что в нем нет элемента харама (греха). Так вот, в боксе и кикбоксинге наносятся удары по лицу. Но «даже при приведении в исполнение телесных наказаний по приговору суда это запрещено», поясняет муфтий. «Таким образом, занятия такими видами спорта, как бокс, кикбоксинг и прочими, с точки зрения фикха, считаются запрещенными», — говорит Самигуллин, добавляя, от просмотра также следует воздержаться, равно как и от тренерской деятельности. «Подобные зрелища чужды мусульманам и являются элементом западной культуры невежества», — добавляет муфтий.
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