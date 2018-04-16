Турчак встретился с участниками предварительного голосования

Встреча прошла в рамках российского образовательного форума МГЕР в Татарстане

В 2018 году Единый день предварительного голосования пройдет 3 июня в 49 регионах. Участников предварительного голосования моложе 35 лет «Единая Россия» пригласила в новый проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов.

В рамках проекта они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники «ПолитСтартап» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

«Ребята находятся на старте процедуры предварительного голосования. На протяжении всего процесса мы будем поддерживать молодогвардейцев. А насыщенная программа проекта поможет добрать молодым участникам недостающие компетенции, чтобы идти наравне с опытными коллегами», — отметил Турчак.

По его словам, у региональных отделений появляется инструмент по вовлечению новых людей в деятельность «Единой России», а сам проект является одним из шагов по ребрендингу партии.

С 17 мая до 3 июня (Единого дня предварительного голосования) лучшие участники проекта будут проводить свои избирательные кампании в сопровождении наставников.

Победители ПГ также получат возможность воспользоваться помощью наставников при подготовке к Единому дню голосования в сентябре этого года. Итоговый форум для участников проекта пройдет в конце июня.

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