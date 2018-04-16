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Турчак встретился с участниками предварительного голосования
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Турчак встретился с участниками предварительного голосования 

ER.RU 1 час назад
Встреча прошла в рамках российского образовательного форума МГЕР в Татарстане
Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак встретился с участниками предварительного голосования Партии. Встреча прошла в рамках российского образовательного форума «Молодой гвардии Единой России», который проходит в Татарстане.
В 2018 году Единый день предварительного голосования пройдет 3 июня в 49 регионах. Участников предварительного голосования моложе 35 лет «Единая Россия» пригласила в новый проект «ПолитСтартап», который направлен на кадровое обновление партийных рядов.
В рамках проекта они получат наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты по предвыборной кампании. Также участники «ПолитСтартап» пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.
«Ребята находятся на старте процедуры предварительного голосования. На протяжении всего процесса мы будем поддерживать молодогвардейцев. А насыщенная программа проекта поможет добрать молодым участникам недостающие компетенции, чтобы идти наравне с опытными коллегами», — отметил Турчак.
По его словам, у региональных отделений появляется инструмент по вовлечению новых людей в деятельность «Единой России», а сам проект является одним из шагов по ребрендингу партии.
С 17 мая до 3 июня (Единого дня предварительного голосования) лучшие участники проекта будут проводить свои избирательные кампании в сопровождении наставников.
Победители ПГ также получат возможность воспользоваться помощью наставников при подготовке к Единому дню голосования в сентябре этого года. Итоговый форум для участников проекта пройдет в конце июня.
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