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Лариса Гузеева сняла красавицу-дочь в роскошном видео
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Лариса Гузеева сняла красавицу-дочь в роскошном видео 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@_larisa_guzeeva_Лариса Гузеева сняла красавицу-дочь в роскошном видеоЛариса Гузеева (58) не так часто показывает фото дочери в своем Instagram. Актриса не скрывает, что довольно болезненно воспринимает критику в адрес близких. Она не раз говорила: «Можете что угодно писать под моими фото — у меня иммунитет, но оскорблять родных не позволю». Когда телеведущая опубликовала месяц назад снимок 18-летней Лели с дня рождения друга семьи, внешность девушки раскритиковали в пух и прах, некоторые даже посоветовали ей обратиться к психологу. А ведь Леля всего лишь сделала макияж в индийском стиле. Что ж, на этот раз Лариса Гузеева собственноручно сняла видео с красавицей-дочерью. В кадре девушка позирует под чувственную музыку с нежным макияжем на лице и распущенными волосами. Знаменитая мама подписала ролик: Нескромно, но факт. С мелатонином у моей Лёли (@lola_dont) все в порядке.
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 14 Апр 2018 в 7:05 PDT  Пользователи остались в восторге от ролика: «Глаз не оторвать! Роскошное видео! Девочка вырастет просто роковой красавицей!», «Как она на Вас похожа! Неземная красота!», «Молодая нимфа! На Натали Портман похожа! В кино пора сниматься!». Правда, некоторые возмутились наличем сережки в носу девушки. Сама Лариса Гузеева положительно относится к экспериментам дочери с внешностью и ничего ей не запрещает. Заметим также, что у Лели появился свой аккаунт в Instagram, правда, там пока нет ни одной публикации. Раньше дочь Ларисы Гузеевой регулярно делилась своими фотографиями, но после ряда критических комментариев удалила страницу. А тем временем Лариса Гузеева поделилась с поклонниками, как выглядела 28 лет назад.
Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 13 Мар 2018 в 3:54 PDT  Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 20 Янв 2018 в 10:17 PST
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