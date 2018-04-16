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Во время Чемпионата мира в «Лужниках» запустят сухой танцующий фонтан
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Во время Чемпионата мира в «Лужниках» запустят сухой танцующий фонтан 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
На территории спортивного комплекса «Лужники» во время проведения в России Чемпионата мира по футболу будет запущен сухой танцующий фонтан.
Как сообщается, в течение дня он будет работать в режиме, при котором водные струи разной высоты бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь, а в темное время суток там будут красочные световые шоу.
Как рассказали в пресс-службе АО «Лужники», новая достопримечательность появится возле метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра.
«Надеемся, что наш пешеходный фонтан станет одним из любимых аттракционов у москвичей и гостей города. В жаркие дни в нем, конечно, не искупаешься, но зато можно пробежаться между струями воды, стараясь при этом не промокнуть», — приводит слова представителей «Лужников» сайт столичной мэрии.
Ранее «СП» сообщала, что президент Аргентины Маурисио Макри собирается посетить Нижний Новгород этим летом, чтобы увидеть игру сборной своей страны с Хорватией на ЧМ-2018.
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