Во время Чемпионата мира в «Лужниках» запустят сухой танцующий фонтан

На территории спортивного комплекса «Лужники» во время проведения в России Чемпионата мира по футболу будет запущен сухой танцующий фонтан.

Как сообщается, в течение дня он будет работать в режиме, при котором водные струи разной высоты бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь, а в темное время суток там будут красочные световые шоу.

Как рассказали в пресс-службе АО «Лужники», новая достопримечательность появится возле метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра.

«Надеемся, что наш пешеходный фонтан станет одним из любимых аттракционов у москвичей и гостей города. В жаркие дни в нем, конечно, не искупаешься, но зато можно пробежаться между струями воды, стараясь при этом не промокнуть», — приводит слова представителей «Лужников» сайт столичной мэрии

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