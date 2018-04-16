Безработного великолучанина задержали за стрельбу в магазине

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили гражданина, подозреваемого в хулиганских действиях, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках вечером 14 апреля в магазине по улице Холмской один из посетителей спровоцировал конфликт с продавцом и произвел выстрел вверх из пистолета неустановленного образца, после чего попытался скрыться.

В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в кратчайшие сроки был установлен и во взаимодействии с нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан. Им оказался ранее судимый, безработный местный житель, 1993 года рождения. У великолучанина изъят газобаллонный пневматический пистолет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.