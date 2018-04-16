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«Вест Хэм» и «Сток Сити» обменялись голами в концовке — 1:1
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«Вест Хэм» и «Сток Сити» обменялись голами в концовке — 1:1 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Вест Хэм Юнайтед» и «Сток Сити» сыграли вничью в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.
На 79-й минуте вышедший на замену форвард Питер Крауч вывел «гончаров» вперёд, но на 90-й минуте также появившийся в игре со скамейки запасных нападающий «молотобойцев» Энди Кэрролл сравнял счёт.
«Вест Хэм» набрал 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата. «Сток Сити» (28) располагается на предпоследней позиции.
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