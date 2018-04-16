«Вест Хэм» и «Сток Сити» обменялись голами в концовке — 1:1

«Вест Хэм Юнайтед» и «Сток Сити» сыграли вничью в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.

На 79-й минуте вышедший на замену форвард Питер Крауч вывел «гончаров» вперёд, но на 90-й минуте также появившийся в игре со скамейки запасных нападающий «молотобойцев» Энди Кэрролл сравнял счёт.

«Вест Хэм» набрал 35 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата. «Сток Сити» (28) располагается на предпоследней позиции.