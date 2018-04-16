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Юные городошники Савелок выиграли окружную Спартакиаду «Кубок Префекта-2018»
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Юные городошники Савелок выиграли окружную Спартакиаду «Кубок Префекта-2018» 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
В Зеленограде в минувшую субботу прошли финальные окружные соревнования по городошному спорту в рамках Московской спартакиады «Московский двор — спортивный двор». За «Кубок Префекта» боролись 25 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из разных районов округа.
Состязания прошли в ФОК «Радуга», в 8— м микрорайоне. Перед зачетными командными бросками каждый участник произвел шесть разминочных бросков. Далее команды производили по 30 контрольных бросков. Победителей определяли по наибольшему количеству выбитых городков.
Лидером соревнований стала команда района Савелки. Юные спортсмены ГБУ «Талисман» выбили 34 городка и заняли первое место в общекомандном зачете. На второе место вышли городошники района Крюково, на третье — Силино. Команды— победители были награждены кубками и дипломами, а участники команд — грамотами и медалями.
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