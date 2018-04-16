Ещё
13 апреля состоялось награждение победителей и призёров X–окружной комплексной Спартакиаде «Кубок Префекта 2018» по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

13 апреля состоялось награждение победителей и призёров X–окружной комплексной Спартакиаде «Кубок Префекта 2018» по футболу 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
Команда Крюково по трём возрастным группам выиграла общекомандное первое место в первенстве среди районов нашего города.
Результаты по возрастным группам
2007-2008 год рождения
Команда Крюково победитель в данной возрастной группе
Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов В. И.
2005-2006 год рождения
Команда Крюково второй призёр в данной возрастной группе
Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Санин Л. Г.
2003-2004 год рождения
Команда Крюково победитель в данной возрастной группе
Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Балашов А. А.
Командный зачёт
1 место КРЮКОВО
2 место САВЁЛКИ
3 место СТАРОЕ КРЮКОВО
4 место МАТУШКИНО
5 место СИЛИНО
Молодцы!
Управа района Крюково: последние новости
7 апреля в тренажерном зале ГБУ «ФАВОРИТ» состоялся турнир «Стрелковый рубеж» 9 апреля состоялись игры X–окружной комплексной Спартакиаде «Кубок Префекта 2018» по футболу Знатоки района Крюково доиграли самый длинный чемпионат сезона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы26
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение