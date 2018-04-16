13 апреля состоялось награждение победителей и призёров X–окружной комплексной Спартакиаде «Кубок Префекта 2018» по футболу 

Команда Крюково по трём возрастным группам выиграла общекомандное первое место в первенстве среди районов нашего города.
Результаты по возрастным группам
2007-2008 год рождения
Команда Крюково победитель в данной возрастной группе
Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов В. И.
2005-2006 год рождения
Команда Крюково второй призёр в данной возрастной группе
Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Санин Л. Г.
2003-2004 год рождения
Команда Крюково победитель в данной возрастной группе
Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Балашов А. А.
Командный зачёт
1 место КРЮКОВО
2 место САВЁЛКИ
3 место СТАРОЕ КРЮКОВО
4 место МАТУШКИНО
5 место СИЛИНО
Молодцы!