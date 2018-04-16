13 апреля состоялось награждение победителей и призёров X–окружной комплексной Спартакиаде «Кубок Префекта 2018» по футболу

Команда Крюково по трём возрастным группам выиграла общекомандное первое место в первенстве среди районов нашего города.

Результаты по возрастным группам

2007-2008 год рождения

Команда Крюково победитель в данной возрастной группе

Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Хавкунов В. И.

2005-2006 год рождения

Команда Крюково второй призёр в данной возрастной группе

Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Санин Л. Г.

2003-2004 год рождения

Команда Крюково победитель в данной возрастной группе

Руководитель команды инструктор по спорту ГБУ «ФАВОРИТ» Балашов А. А.

Командный зачёт

1 место КРЮКОВО

2 место САВЁЛКИ

3 место СТАРОЕ КРЮКОВО

4 место МАТУШКИНО

5 место СИЛИНО

Молодцы!