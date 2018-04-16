Один из самых красивых городков России находится в Вологодской области

Такой статус получила Тотьма. Город вошел в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России».

Включение в реестр производится на основе серьезного отбора, претенденты должны соответствовать строгим критериям. Тотьма успешно прошла все испытания и получила серьезный статус. Торжественное включение в Ассоциацию состоится в августе этого года.

Как отмечают эксперты, новый статус — это и новый уровень ответственности. Чтобы оставаться членом «клуба», местным властям необходимо соблюдать определенные нормы в области благоустройства, развития городской среды и качества жизни, сообщает tourizm-totma.ru.