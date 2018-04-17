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Именитый баскетболист Кириленко провёл мастер-класс в Саратове
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Именитый баскетболист Кириленко провёл мастер-класс в Саратове 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Именитый баскетболист Андрей Кириленко провёл мастер-класс в Саратове, несколько сотен человек пришли на встречу со звездой NBA, сообщает корреспондент «АиФ-Саратов».
Кириленко рассказал о том, как он пришёл в баскетбол, подчеркнув, что за свою жизнь ему удалось пройти много спортивных ступеней. «Хочу поблагодарить своих родителей, ведь сейчас, став отцом, я узнал, что такое вставать в пять утра и вести своего ребенка заниматься спортом. Я хочу пожелать всем присутствующим ребятам учиться на своих поражениях, ведь именно они являются частью пути к успеху. Запомните, не получается у тех, кто не пробует», — подчеркнул Кириленко.
После общения и ответов на вопросы, баскетболист перешел к мастер-классу. В ходе которого ребята под его руководством выполняли различные упражнения.
В завершении встречи прошёл небольшой матч между командами, в котором принял участие лучший игрок NBA Кириленко.
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