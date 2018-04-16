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Звезда российского баскетбола Андрей Кириленко даст мастер-класс в Саратове
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Звезда российского баскетбола Андрей Кириленко даст мастер-класс в Саратове 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Легендарный российский баскетболист Андрей Кириленко завтра посетит Саратов. Визит его не слу чайный — он не только даст мастер-класс и автографы своим поклонникам, но и наградит юных чемпионов.
На встречу с чампионом пригласило саратовцев областное министерство спорта.
— Президент Российской Федерации баскетбола встретится завтра, 17 апреля, со всеми желающими, — сообщили "АиФ-Саратов" в профильном министерстве. — Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион Европы, неоднократно лучший игрок игр NBA (США), европейских и российских чемпионатов поддержит юных участников турнира «Финала Восьми»
Финал турнира, начавшегося 12 апреля, в День Космонавтики, проходжит за 1–8 места XVII Первенства России детско-юношеской баскетбольной лиги среди юниоров до 19 лет. Игры пройдут до 17 апреля включительно в ФОКе «Звездный».
Желающих ждут на улице Большая Затонская, 3Б с 14.00 до 16.00. Саратовцев ждет фото-сессия с легендой и автографы на память.
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