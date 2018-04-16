В Ясеневе прошел чемпионат по савату

7-8 апреля в районе Ясенево прошли чемпионат и Первенство Федерации савата города Москвы (ФСМ) в разделе «ассо», а также открытый региональный турнир «Потомки Победителей». С приветственным словом выступили организаторы мероприятия Арут Амурович Айрапетян (Президент Федерации; Председатель Молодежной палаты района Ясенево) и Михаил Викторович Сахаров (первый вице-президент Федерации, Зам. директора ГБУ «Соц-ин»). На соревнованиях был проведён отбор сильнейших спортсменов Москвы и МО для участия в Чемпионате и Первенстве России, Всероссийском юношеском турнире по боксу сават в разделе «ассо». Также был сформирован основной и резервный состав Сборной команды Москвы.

Справка: сават — французское боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. В классическом савате руки выполняют главным образом защитную функцию, удары производятся открытой ладонью. В современном савате (французский бокс) удары наносятся кулаками, с использованием боксёрских перчаток. Удары ногами наносятся стопой (ребром, носком, подошвой, пяткой) и, преимущественно, ниже пояса, что отличает его от современных европейских (кикбоксинг) и азиатских (муай-тай и силат) аналогов [источник не указан 296 дней]. Сават, возможно, является единственной старинной школой, в которой бойцы надевают обувь с толстой и плотной подошвой и выступающим рантом.