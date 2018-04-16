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Азалия Бэнкс рассказала, что ее изнасиловали. И удалила свое признание
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Азалия Бэнкс рассказала, что ее изнасиловали. И удалила свое признание 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Скандалистка Азалия Бэнкс (26) записала несколько видео в Instagram Stories, в которых рассказала о том, что ее изнасиловали «прям только что». «Я чувствую себя такой глупой. Одно привело к другому и в итоге… В какой-то степени это была моя вина. Мне так плохо, я не знаю, буду ли писать музыку больше… Мне так страшно».
https://www.youtube.com/watch?v=q94PbbrNmiU
Еще Азалия заявила, что серьезно подумывает удалить все свои аккаунты в социальных сетях, пока не придет в норму. И вскоре она удалила скандальные сторис из Instagram.
Напомним, в 2016 году Азалия пришла на частную вечеринку к Рассэлу Кроу (54), где напилась и устроила дебош: она кричала, угрожала гостям, а потом вовсе заявила, что Кроу флиртовал с ней до инцидента и ей это не понравилось.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/azaliya-benks-rasskazala-chto-ee-iznasilovali-i-udalila-svoe-priznanie/
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