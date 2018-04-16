Степан Федоров: «Перед Олимпиадой в Сочи Демченко побил главного тренера сборной. Он страшный человек»

Российский саночник Степан Федоров заявил, что перед Олимпийскими играми-2014 Альберт Демченко побил главного тренера сборной Александра Васина . По словам спортсмена, Альберт и Олег Демченко постоянно оказывают психологическое давление на молодых спортменов. — Почему мы боимся Демченко? Была история, как он побил главного тренера сборной Васина, — цитирует life.ru Федорова. — Это было на сборе в олимпийский сезон Сочи. Васин что-то ему сказал, а Альберт ударил по лицу и повалил на землю. Много людей это видело. То есть все понимают, что это страшный человек.

— Угрозы были?

— Мне прямых угроз не было, но на молодых ребят братья постоянно оказывают психологическое давление, нагло разговаривают. При том что сам Олег — рукожоп просто! Работал слесарем на заводе в Чусовом, а теперь его подтянули в сборную и он такая звезда! Хрен бы его на Олимпиаду взяли, если бы не брат, он даже не знал, в какую сторону там виражи, по какой траектории ехать. — Павличенко рассказывал о том, что Демченко с братом сыпал порошок перед его проездом на чемпионате России 2016 года. Правда?

— Я вам даже больше расскажу. Вот Семен сказал, что боится за свою жизнь, я тоже боюсь за свою. Про порошок, поверьте, все знают. Не знаю, в курсе ли про это Наталья Сергеевна Гарт, но если Демченко делает такое без нее, то он вдвойне паршивый. Но тот случай — не единичный.

— Не думали о том, чтобы сменить гражданство? Если не получится в нашей сборной что-то изменить?

— Честно говоря, не задумывался, мне это не надо, я хочу развиваться дома, в своем регионе, в России. Ничего хорошего из этого не получится. Да и в принципе — отбор в сборную есть, проходишь — ты в ней. Но… Вот Семену Павличенко, может быть, и стоило подумать, он талантливый спортсмен, у него всё впереди.

Напомним, Федоров на Олимпиаде в Пхенчхане занял 12-е место.