Активисты из поселения провела спортивный урок

Фото: архив

Представители Молодежной палаты поселения Вороновское вместе с активистами православного движения «Арфа» 15 апреля провели спортивный урок. Мероприятие состоялось в «Парке Коммунальщиков».

— Как и всегда, тренировка прошла в хорошей дружеской атмосфере. Ее посетили как подростки, так и люди старшего возраста. Отрадно, что занятия спортом привлекают всех жителей поселения. Во время тренировки участники сделали комплекс упражнений. Среди них прыжки на скакалке, отжимания и подтягивания, — прокомментировали активисты Молодежной палаты поселения Вороновское.

Они добавили, что такие уроки проходят на регулярной основе.