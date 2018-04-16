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Активисты из поселения провела спортивный урок
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Активисты из поселения провела спортивный урок 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Представители Молодежной палаты поселения Вороновское вместе с активистами православного движения «Арфа» 15 апреля провели спортивный урок. Мероприятие состоялось в «Парке Коммунальщиков».
— Как и всегда, тренировка прошла в хорошей дружеской атмосфере. Ее посетили как подростки, так и люди старшего возраста. Отрадно, что занятия спортом привлекают всех жителей поселения. Во время тренировки участники сделали комплекс упражнений. Среди них прыжки на скакалке, отжимания и подтягивания, — прокомментировали активисты Молодежной палаты поселения Вороновское.
Они добавили, что такие уроки проходят на регулярной основе.
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