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Вадим Васильев: «Удачи тем, кто хочет купить Лемара»
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Вадим Васильев: «Удачи тем, кто хочет купить Лемара» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Sports.ru
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после разгромного поражения от «ПСЖ» (1:7) в матче чемпионата Франции прокомментировал сообщения о возможном уходе из команды полузащитника Тома Лемара. По данным СМИ, 22-летний хавбек отказался продлевать контракт с клубом, рассчитанный до лета 2020 года.
Также в прессе сообщалось об интересе к французскому игроку со стороны «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Например, в зимнее трансферное окно «канониры» предлагали за Лемара 92 миллиона фунтов (106 миллионов евро), но «Монако» отказался расставаться с полузащитником.
— Через несколько часов после матча против «ПСЖ» не время говорить о трансферах, — цитирует Telefoot Васильева. — Но удачи тем, кто хочет его купить. Он стоит намного больше.
В сезоне-2017/18 Лемар принял участие в 33 матчах на клубном уровне, забив 3 мяча и получив 2 желтые карточки.
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