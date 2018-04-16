Вадим Васильев: «Удачи тем, кто хочет купить Лемара»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после разгромного поражения от «ПСЖ» (1:7) в матче чемпионата Франции прокомментировал сообщения о возможном уходе из команды полузащитника Тома Лемара . По данным СМИ, 22-летний хавбек отказался продлевать контракт с клубом, рассчитанный до лета 2020 года.

Также в прессе сообщалось об интересе к французскому игроку со стороны «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Например, в зимнее трансферное окно «канониры» предлагали за Лемара 92 миллиона фунтов (106 миллионов евро), но «Монако» отказался расставаться с полузащитником.

— Через несколько часов после матча против «ПСЖ» не время говорить о трансферах, — цитирует Telefoot Васильева. — Но удачи тем, кто хочет его купить. Он стоит намного больше.

В сезоне-2017/18 Лемар принял участие в 33 матчах на клубном уровне, забив 3 мяча и получив 2 желтые карточки.