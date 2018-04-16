Видео: Байкеры открыли мотосезон-2018 в Минске

15 апреля около 15 клубов приняли участие в республиканском открытии мотосезона в Минске. Колонна байкеров проехала от Ледового Дворца спорта по улицам Притыцкого, Кальварийской, Немиге и завершила свой прокат по проспекту Победителей.