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Видео: Байкеры открыли мотосезон-2018 в Минске
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Видео: Байкеры открыли мотосезон-2018 в Минске 

Российская Газета 1 час назад
15 апреля около 15 клубов приняли участие в республиканском открытии мотосезона в Минске. Колонна байкеров проехала от Ледового Дворца спорта по улицам Притыцкого, Кальварийской, Немиге и завершила свой прокат по проспекту Победителей.
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