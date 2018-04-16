«Бер минут» и «Нөктә.Ru» стали победителями четверть финала башкирского КВН

¼ финала Башкирской открытой лиги КВН «С весенним настроением на сцену!» прошла в Уфе 13 апреля в Конгресс-холле. Победителями этапа стали команды из Уфы.

В конкурсе участвовали семь команд: уфимские «Бер минут» и «Нөктә.Ru», «Хәмит» из Абзелиловского, «Ритайым+» Кугарчинского, «Шаҡмак» Куюргазинского, «Евразия» Учалинского районов и «Филпром» из Стерлитамака. Игра состояла из трех этапов: домашнее задание, биатлон и музыкальное задание.

В качестве жюри выступили Ильшат Аиткулов, рок-музыкант группы «Бурелар» Ильшат Абдуллин , башкирский рэпер Ринат Нигматуллин (Rena Rnt).

Буквально на днях у капитана команды «Бер минут» Венера Файзуллина родился сын. Его команда на музыкальном конкурсе спела с приглашенной звездой — Ильнуром Рамазановым.

После «Биатлона» в финал игры прошли две команды — «Бер минут» и «Нөктә.Ru».

1 место разделили две команды «Бер минут» и «Нөктә.Ru», 2 место заняла команда «Шаҡмак», 3 место у «Филпром», 4 — у команд «Хәмит» и «Ритайым+», 5 место — у «Евразии». Все ли команды пройдут в полуфинал Башкирской открытой лиги КВН, пока неизвестно, это будет обсуждаться.

«Неоднозначные ощущения сегодня после игры. Команды молодые. Только уфимские команды с опытом — они были в Сочи, в Казахстане, у них игра качественнее. Команды из районов пока слабоваты. Осенью в планах региональные лиги, и такие команды из районов смогут приехать в Уфу только после отбора. Нельзя сказать, что все очень плохо, так как зрителям все понравилось судя по всему. Для ¼ это неплохая игра. У команды «Шаҡмак», вышедшей из лиги юниоров, своеобразный юмор, молодцы, но о дальнейшей их судьбе ничего не могу сказать», — прокомментировал председатель жюри Башкирской открытой лиги КВН Урал Каримов.

По его словам, 21 апреля в «Конгресс-холле» пройдет финал Башкирской юниор лиги КВН. Летом — Летний кубок. А также планируется спецпроект «Большой кубок тюркских народов». Приедут гости из Казахстана, Киргизии, Татарстана и Дагестана. Этот конкурс не связан с Башкирской лигой КВН, но наши лучшие команды, возможно, примут участие.

Несколько шуток из прошедшей игры: