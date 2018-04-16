Лоза отказался быть председателем жюри конкурса «Мисс Россия»

Российский певец Юрий Лоза заявил, что если бы его назначили председателем жюри конкурса «Мисс Россия», в нем не было бы победительницы. Он добавил, что его удивляет количество призов и денег, которые получают финалистки.

Музыкант Юрий Лоза на своей странице в Facebook опубликовал размышления касательно завершившегося конкурса «Мисс Россия — 2018».

«Меня всегда удивляло количество призов и денег, которые получают победительницы подобных шоу. По-моему, одно то, что миловидную, но по сути весьма обыкновенную девчонку объявляют «самой красивой», а потом носятся с ней как дурень со ступой — уже более, чем достаточно».

Лоза добавил, что если бы он выступал в качестве председателя жюри, победительницы не было:

«Не потому, что я такой уж вредный, просто я уже однажды выбрал. Один раз и на всю жизнь. Организаторы об этом догадываются, потому никогда не зовут меня судить. Да я и не пойду».

Напомним, 15 апреля титул «Мисс Россия — 2018» получила представительница Чувашской республики Юлия Полячихина, которая получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров.

Победительница «Мисс Россия — 2018» представит страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».