Энергетики СГК успешно выступают на спартакиаде барнаульских предприятий

Сборная спортсменов Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании продолжает борьбу за победы в XIX спартакиаде среди коллективов предприятий и организаций Октябрьского района краевой столицы.

В этом году за места на пьедестале соревнуются 10 предприятий и организаций Октябрьского района Барнаула, в числе которых постоянный участник — Сибирская генерирующая компания. В районе сосредоточено большинство промышленных предприятий города. Соревнования проходят в 11 видах спорта: волейбол, лыжные гонки, боулинг, стритбол, пулевая стрельба, плавание, гиревой спорт, настольный теннис, легкая атлетика и мини-футбол, также команды попробуют свои силы в нескольких нормативных испытаниях комплекса ГТО.

— Подготовка спортсменов проводится в течение всего года, так как это не единственные соревнования, в которых мы участвуем, но традиционно усиленные тренировки начинаются примерно за месяц, — говорит Максим Паршуков, и.о. главного инженера Алтайского филиала СГК. — Конечно, каждый спортсмен настроен на победу. Мы надеемся порадовать своих болельщиков и удержать планку, установленную в прошлом году, когда мы стали призерами.

В XIX спартакиаде спортсмены СГК одержали безоговорочную победу в соревнованиях по боулингу, второе место заняла команда Алтайской таможни и третье — команда Сбербанка . Также в личном первенстве лучшим среди мужчин стал и.о. главного инженера Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Максим Паршуков.

В гиревом спорте команда СГК заняла второе место, уступив лишь спортсменам Алтайской таможни. В личном же первенстве сотрудники компании заняли второе и третьи места — специалист отдела поддержки рабочих мест Алтайского филиала СГК Александр Попов стал вторым в весовой категории до 80 кг и заместитель начальника цеха тепловой автоматики и измерений Барнаульской ТЭЦ-2 Евгений Кондратьев — третьим в весе свыше 80кг.

Еще две командные бронзы, в дополнение к золоту и серебру коллег, сборная СГК получила в соревнованиях по стритболу и плаванию. Кроме того, Егор Стариков, специалист отдела разработки Алтайского филиала СГК, стал победителем на дистанции 50 метров вольным стилем.

Чемпион спартакиады в общекомандном зачете станет известен 21 апреля. Церемония закрытия пройдет в спортивном зале ИСК «СОЮЗ» (пр. Калинина, 112) в 18.00.