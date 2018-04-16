В Южном Бутове узники концлагерей отметили годовщину освобождения

В районе ежегодно отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот раз муниципальный депутат Тамара Лисицына подготовила праздничную программу для ветеранов.

Поддержали депутата в этой инициативе сотрудники Центра досуга и культуры «Южное Бутово». Было подготовлено мероприятие для бывших узников концлагерей, которые проживают в районе.

Ветераны вновь собрались за одним столом, и под дружеское пение и танцы под аккордеон вспоминали военные годы и пережитые события.

Руководитель районного исполкома партии «Единая Россия» , муниципальный депутат Тамара Лисицына поблагодарила их за то, что «они не очерствели душой, что своим примером жизнелюбия и патриотизма, помогают молодому поколению преодолевать трудности, возникающие на жизненном пути.

Напоследок ветеранам вручили памятные открытки, которые сделали с любовью учениками студии „Палитра“ под руководством педагога Ольги Самохваловой.