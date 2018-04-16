В Южном Бутове узники концлагерей отметили годовщину освобождения 

В районе ежегодно отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот раз муниципальный депутат Тамара Лисицына подготовила праздничную программу для ветеранов.
Поддержали депутата в этой инициативе сотрудники Центра досуга и культуры «Южное Бутово». Было подготовлено мероприятие для бывших узников концлагерей, которые проживают в районе.
Ветераны вновь собрались за одним столом, и под дружеское пение и танцы под аккордеон вспоминали военные годы и пережитые события.
Руководитель районного исполкома партии «Единая Россия», муниципальный депутат Тамара Лисицына поблагодарила их за то, что «они не очерствели душой, что своим примером жизнелюбия и патриотизма, помогают молодому поколению преодолевать трудности, возникающие на жизненном пути.
Напоследок ветеранам вручили памятные открытки, которые сделали с любовью учениками студии „Палитра“ под руководством педагога Ольги Самохваловой.