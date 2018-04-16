Глава оргкомитета ЧМ-2018 оценил готовность новых стадионов в трёх городах России

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, как прошли тестовые матчи на стадионах в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

«Стадионы справились хорошо. Это тестовые матчи, и 100-процентного совпадения с масштабом чемпионата мира нет, конечно, но то, что мы тестировали, те службы, которые проверялись, сработали достойно: это и протокольное обслуживание, и волонтёры, и контролёры-распределители — те же, кто будут работать на чемпионате мира», — цитирует Сорокина РИА Новости

Он добавил, что не встретили нареканий по поводу проведения матчей на новых аренах.