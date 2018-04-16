Миши Батшуаи рискует пропустить чемпионат мира

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуаи получил травму лодыжки, которая поставила под сомнение его участие в чемпионате мира. Окончательный диагноз нападающему дортмундской «Боруссии» будет поставлен после тщательного обследования.

В матче 30-го тура немецкой бундеслиги «Щальке» — «Боруссия» (Дортмунд) нападающий дортмундцев получил повреждение и покинул поле на носилках. Предварительное обследование не выявило перелома. Однако у футболиста могут быть повреждены связки, что грозит Миши пропуском чемпионата мира.

Миши Батшуаи был арендован «Боруссией» у «Челси» в январе. В десяти матчах чемпионата Германии 24-летний бельгиец забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. Батшуаи является одним из кандидатов на участие в чемпионате мира, но травма может помешать ему выступить в России.