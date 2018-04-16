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Миши Батшуаи рискует пропустить чемпионат мира
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Миши Батшуаи рискует пропустить чемпионат мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуаи получил травму лодыжки, которая поставила под сомнение его участие в чемпионате мира. Окончательный диагноз нападающему дортмундской «Боруссии» будет поставлен после тщательного обследования.
В матче 30-го тура немецкой бундеслиги «Щальке» — «Боруссия» (Дортмунд) нападающий дортмундцев получил повреждение и покинул поле на носилках. Предварительное обследование не выявило перелома. Однако у футболиста могут быть повреждены связки, что грозит Миши пропуском чемпионата мира.
Миши Батшуаи был арендован «Боруссией» у «Челси» в январе. В десяти матчах чемпионата Германии 24-летний бельгиец забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. Батшуаи является одним из кандидатов на участие в чемпионате мира, но травма может помешать ему выступить в России.
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