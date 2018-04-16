В московском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи

В московском зоопарке сообщили, что медведи начали выходить из зимней спячки, передает ТАСС

В зоопарке рассказали, что впервые в этом году в наружные вольеры вышли пара гималайских медведей и бурая камчатская медведица. Их уже могут увидеть посетители, но гостей просят вести себя деликатно, чтобы не волновать животных.

Кстати, медведи ушли в спячку в начале декабря, что довольно поздно. Сейчас медведи начинают возвращаться к нормальному режиму.

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