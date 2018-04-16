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Шилдс: Просто посмотрите на Канело — увидите, что он на допинге
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Шилдс: Просто посмотрите на Канело — увидите, что он на допинге 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Известный американский тренер Ронни Шилдс не сомневается, что суперзвёздный мексиканец Канело Альварес (49-1-2, 34 КО) систематично принимал допинг, но при этом совсем не уверен, что боксёр будет наказан по всей строгости, поскольку генерирует большие деньги.
Напомним, что допинг-пробы Альвареса от 17 и 20 февраля оказались положительными на запрещённый кленбутерол, из-за чего он отказался от запланированного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным. Канело и его окружение настаивают, что вещество попало в его организм с заражённым мексиканским мясом. Решение по этому делу будет вынесено 18 апреля.
«Любого бойца нужно судить по его поступкам, — мудро замечает Шилдс в интервью On The Ropes Boxing Radio. — Мы знаем, что должны проходить допинг-тесты, и ни для кого не секрет, что мексиканские бойцы уже попадались на одном и том же. Так зачем же нужно было покупать это мясо, если у тебя впереди допинг-тесты? Нельзя всё валить на мясо».
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«Вообще, достаточно взглянуть на Канело, чтобы тебя начали терзать подозрения. Просто сравните его фото двух-трёхлетней давности с тем, как он выглядит сейчас, и посмотрите, каким большим он стал. Вы сами можете видеть, что парень на допинге, что он нечист. Все в мире могут это увидеть, — уверен Ронни. — Если это не возымеет последствий, тогда у бокса большие проблемы. Они позволяют кому-то принимать допинг и затем дисквалифицируют его на полгода? Это что вообще такое? Шесть месяцев — это ничто. Получается, они подводят его аккурат под очередной мексиканский праздник, чтобы сделать деньги. Всё завязано на деньгах. Будь на месте Канело кто-то другой, не такой популярный, они бы отстранили его на два года, а то и вовсе дисквалифицировали пожизненно».
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