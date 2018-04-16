Оргкомитет «Россия-2018»: Тестовые матчи на стадионах ЧМ-2018 прошли без нареканий

В Оргкомитете «Россия-2018» оценили тестовые матчи на российских стадионах, которые примут игры ЧМ по футболу предстоящим летом. Как сообщает ТАСС, по словам генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина , игры прошли хорошо, хотя и были некоторые шероховатости мелкого технического плана.

«Временные трибуны прекрасно выдержали заполнение фанатами, никаких жалоб не было», — подчеркнул Сорокин.

Кроме того, он оценил качество работы всех служб, среди которых и волонтеры, и связь, и Wi-Fi, отмечает Газета.ру

Добавим, ровно за 60 дней до начала чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге официально открылся реконструированный специально к мировому первенству стадион.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России предстоящим летом — с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.