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Оргкомитет «Россия-2018»: Тестовые матчи на стадионах ЧМ-2018 прошли без нареканий
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Оргкомитет «Россия-2018»: Тестовые матчи на стадионах ЧМ-2018 прошли без нареканий 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Оргкомитете «Россия-2018» оценили тестовые матчи на российских стадионах, которые примут игры ЧМ по футболу предстоящим летом. Как сообщает ТАСС, по словам генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина, игры прошли хорошо, хотя и были некоторые шероховатости мелкого технического плана.
«Временные трибуны прекрасно выдержали заполнение фанатами, никаких жалоб не было», — подчеркнул Сорокин.
Кроме того, он оценил качество работы всех служб, среди которых и волонтеры, и связь, и Wi-Fi, отмечает Газета.ру.
Добавим, ровно за 60 дней до начала чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге официально открылся реконструированный специально к мировому первенству стадион.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России предстоящим летом — с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
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