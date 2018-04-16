Педагог-шахматист напал на молодую девушку в лифте

Школьный педагог подкараулил 19-летнюю жительницу Москвы в лифте дома на Волжском бульваре в столице и попытался жестоко расправиться с ней. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.