Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку

Педагог шахматной секции одной из московских школ 15 апреля задержан за сексуальные домогательства. Инцидент произошел в феврале на юго-востоке столицы.

В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она заявила, что в лифте дома на Волжском бульваре неизвестный попытался ее душить и залез руками под куртку.

Никаких угроз неизвестный не высказывал и сбежал после оказания сопротивления, передает "Московский комсомолец" . Злоумышленника удалось задержать лишь 15 апреля. Девушка узнала в нем нападавшего. Им оказался 23-летний москвич. Возбуждено уголовное дело.

В октябре прошлого года в лифте на юго-западе Москвы неизвестный изнасиловал 47‐летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Инцидент произошел в доме по улице Академика Арцимовича. Женщина обратилась в полицию через девять минут после нападения.