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Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку
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Руководитель школьного кружка пытался изнасиловать юную москвичку 

Дни.ру 33 минуты назад
Фото: Дни.ру
Педагог шахматной секции одной из московских школ 15 апреля задержан за сексуальные домогательства. Инцидент произошел в феврале на юго-востоке столицы.
В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она заявила, что в лифте дома на Волжском бульваре неизвестный попытался ее душить и залез руками под куртку.
Никаких угроз неизвестный не высказывал и сбежал после оказания сопротивления, передает "Московский комсомолец". Злоумышленника удалось задержать лишь 15 апреля. Девушка узнала в нем нападавшего. Им оказался 23-летний москвич. Возбуждено уголовное дело.
В октябре прошлого года в лифте на юго-западе Москвы неизвестный изнасиловал 47‐летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь. Инцидент произошел в доме по улице Академика Арцимовича. Женщина обратилась в полицию через девять минут после нападения.
Как писали Dni.Ru, в подмосковном Железнодорожном 38-летний мужчина изнасиловал 23-летнюю девушку. Злоумышленник заманил жертву в гараж, где жестоко надругался над ней. Его удалось задержать. Установлено, что мужчина был судим по статьям «Убийство» и «Кража» и находился под административным надзором.
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