Стоцкий: «Головин многое не сделал, мы с ним справились»

Полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий подвёл итоги матча с ЦСКА (1:1). Его слова приводит клубное ТВ.

— Мы во втором тайме играли неплохо до пропущенного мяча, создавали какие-то моменты. Я думаю, если бы мы реализовали хотя бы один из них, то довели бы до победы. А так получили ответный гол. Понятное дело, что ЦСКА — это команда, участник еврокубков, обладает сильным составом для России. Они воспользовались тем, что забили, поймали какие-то эмоции, в конце поджали. Такая игра, я думаю, были качели. Я думаю, что результат закономерен.

— Будет ли полезным опытом эта игра перед выездом в Черкизово?

— Совсем разные команды и по стилю, и по всему. Будем готовиться к следующей игре и стараться набирать очки.

— Как показалось, в первом тайме ЦСКА не позволял создавать моменты…

— Не знаю. Но и у них не было моментов, была такая игра, борьба за инициативу, в итоге мы забили гол, а ЦСКА перестроился на другую схему. Они стали больше атаковать, впереди получились свободные зоны, чем мы и пользовались и создавали тоже моменты.

— Больше было опасности от Александра Головина , чем в предыдущих матчах? Или сумели как-то прикрыть его?

— Не выделял бы его одного. Понятно, что это топовый футболист для нашей страны. Понятно, что он многого не сделал. Мы справились.

— На ваш взгляд, усталость игроков ЦСКА повлияла на исход матча?

— Мне тяжело сказать, в каком они состоянии, эти их проблемы, а нас это не должно волновать.

— Диму Живоглядова немножко поругали за то, что он два момента не забил?

— Он сам расстроен, так что такое бывает. Любой футболист может не забить гол, наоборот, он сам чувствует вину, что не забил гол. У нас все нормально в этом отношении. Мы единый коллектив, все выигрываем, проигрываем или играем вничью.

— Насколько вообще довольны тем, что сумели отнять очки у одного из лидеров чемпионата России, или есть небольшое расстройство?

— Есть расстройство, потому что вели, игра давалась, создавали моменты. Хотели мы выиграть, не рассматривали вариант с ничьей.