В Калмыкии полицейские поздравили иностранных граждан с принятием Присяги гражданина Российской Федерации

В Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Калмыкия состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами.

В торжественной обстановке трое иностранцев, сделавшие осознанный выбор и связавшие свою дальнейшую судьбу с Россией, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, защищать свободу и независимость государства, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.

В завершение мероприятия сотрудники полиции и приглашенные гости поздравили и пожелали участникам церемонии быть достойными гражданами нашей страны, с честью нести звание гражданина России.