Ещё
В Калмыкии полицейские поздравили иностранных граждан с принятием Присяги гражданина Российской Федерации
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Калмыкии полицейские поздравили иностранных граждан с принятием Присяги гражданина Российской Федерации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Калмыкия состоялась торжественная церемония принятия присяги на верность Российской Федерации иностранными гражданами.
В торжественной обстановке трое иностранцев, сделавшие осознанный выбор и связавшие свою дальнейшую судьбу с Россией, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации, защищать свободу и независимость государства, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции.
В завершение мероприятия сотрудники полиции и приглашенные гости поздравили и пожелали участникам церемонии быть достойными гражданами нашей страны, с честью нести звание гражданина России.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Калужской области руководители ГУВМ МВД России провели прием граждан по вопросам миграции Сборная МВД России одержала победу в престижном международном турнире по дзюдо Полицейские семьи преодолели в Забайкальском крае спортивную эстафету
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы26
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение