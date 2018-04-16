В ст. Новотитатовской обнаружили неразорвавшуюся боевую гранату Ф-1

Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. В дежурную часть полиции позвонил житель ст. Новотитаровской Динского района. Мужчина сообщил, что перекапывал огород и обнаружил подозрительный предмет, внешне похожий на гранату.

На место происшествия были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Обследовав боеприпас, они констатировали, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

По прошествии стольких лет на ней имелись следы сильной коррозии.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.