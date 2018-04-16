Ещё
В ст. Новотитатовской обнаружили неразорвавшуюся боевую гранату Ф-1
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ст. Новотитатовской обнаружили неразорвавшуюся боевую гранату Ф-1 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апреля — Новая Кубань. В дежурную часть полиции позвонил житель ст. Новотитаровской Динского района. Мужчина сообщил, что перекапывал огород и обнаружил подозрительный предмет, внешне похожий на гранату.
На место происшествия были направлены сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Обследовав боеприпас, они констатировали, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
По прошествии стольких лет на ней имелись следы сильной коррозии.
В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили.
Новая Кубань: последние новости
Стало известно, когда завершится реконструкция стадиона «Кубань» В «Орленке» пройдет чемпионат ЮФО по мотокроссу ФК «Краснодар» заработал в Лиге Европы 480 тысяч евро
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы26
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение