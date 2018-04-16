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Масалитин: «ЦСКА не успел восстановиться после игры с „Арсеналом“
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Масалитин: «ЦСКА не успел восстановиться после игры с „Арсеналом“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал матч своей экс-команды в 26 туре РФПЛ против «Уфы» (1:1).
"Минувшие встречи с «Арсеналом» и «Уфой» — две большие разницы. Отпечаток после матча в Лиге Европы остался, ведь с «канонирами» были выплеснуты все эмоции, многое в игре получалось, а после переключения на Премьер-лигу, вероятно, команда недовосстановилась и недонастроилась.
Что-то пытались сделать, но в атаке вообще ничего не получалось. Где-то сказалась и усталость, где-то просто соперник не оставлял возможностей. В целом, это была очень тяжелая игра для ЦСКА. Несколько дней назад была встреча с «Арсеналом» и возродившиеся надежды на выход в полуфинал еврокубка, а сегодня матч с «Уфой», которая уперлась и сыграла неуступчиво, гости преодолеть это сопротивление не смогли", — сказал Масалитин.
ЦСКА располагается сейчас на четвертом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего третьим «Краснодара» на два балла.
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